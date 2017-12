Isabel Garden Acerto de contas termina com dois mortos e mulher ferida durante tiroteio "Os dois teriam rixa da época em que cumpriram pena juntos no sistema prisional"

Foto: Divugação/Kleber Clajus

A Polícia Civil trabalha com a suspeita de que tenha sido passional a causa do tiroteio que, na noite de ontem (terça-feira, 12), resultou na morte de Tiago Mizael Segovia de Moura (29), e Guilherme Antônio Lima da Silva (26), e uma adolescente ferida com dois tiros, no Bairro Parque Isabel Garden, em Campo Grande.

A jovem de 17 anos ferida com tiro no abdômen durante tiroteio, que aconteceu no fim da tarde de ontem (12), no cruzamento das ruas Primavera do Leste e Jorge Budipe, no Parque Isabel Garden, região norte de Campo Grande, foi submetida a cirurgia na Santa Casa e aguarda vaga no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O estado de saúde da paciente é grave, segundo informações da assessoria de imprensa do hospita

De acordo com o delegado João Paulo Sartori, a adolescente teve um relacionamento com Guilherme e atualmente namorava Tiago.

No entanto, Guilherme ainda mandava mensagem para a ex, o que teria causado ciúmes em Tiago. O conteúdo das mensagem não foi revelada. Ontem, os dois se encontraram na rua e trocaram tiro. Tiago seguia com a namorada em um veículo Fiat Uno, quando se deparou com Guilherme que conduzia um Volskwagen Parati e tinha como passageiro o irmão, José Henrique Lima da Silva, 33 anos.

Os dois emparelharam os automóveis e começaram a atirar. Guilherme morreu com tiro na cabeça. José acertou Tiago, que ainda tentou fugir, mas na sequência foi executado. Após o crime, o autor fugiu em um Chevrolet Corsa. No local, foram encontrados vários cartuchos de pistola 9 milímetros, segundo o delegado.