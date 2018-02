Acidente com caminhão carregado com cigarros mata motorista na MS-339

Marcelo Muniz Venceguerra, 36, morreu em acidente na manhã desta segunda-feira (19), na MS-339. Conforme a PMR (Polícia Militar Rodoviária Estadual), ele morreu após capotar um caminhão carregado com cigarros.

O grave acidente foi registrado no km 04 da rodovia, próximo a Miranda. A suspeita da PMR é que ele perdeu o controle do caminhão ao se aproximar de uma barreira policial.

Centenas de pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai ficaram espalhados às margens da rodovia.

Ainda não há informações sobre a quantidade de cigarros contrabandeados que eram transportados no veículo.

As providências para retirada do veículo e da carga da via estão sendo encaminhadas pela polícia.