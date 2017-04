Fatalidade Acidente com capotamento no Centro deixa um morto e vários feridos

Uma Toyota Hilux desgovernada, bateu em vários carros, após a colisão um deles acabou capotando, na noite deste domingo (9) no bairro Amambaí, região central de Campo Grande. O acidente acabou deixando vários feridos e uma pessoa morreu.

O acidente aconteceu na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, no trecho de mão dupla da via, na pista de sentido Centro. Uma pessoa ficou presa às ferragens e está sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Várias equipes de salvamento foram acionadas para realizar o trabalho, devido ao grande número de vítimas. Conforme apurado, são pelo menos cinco pessoas feridas. A gravidade dos ferimentos não foi divulgado.

A cena do acidente, grave, em plena região central, é incomum. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o condutor da caminhonete vinha em alta velocidade quando perdeu o controle da direção.

Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para os trabalhos, além da PM (Polícia Militar), que fez o isolamento do local. Nomes e gravidade das vítimas não foram revelados. O motivo do acidente ainda está sendo apurado. A pessoa que morreu estava no carro que capotou.