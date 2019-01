Dourados Acidente deixa motociclista na UTI e duas crianças feridas

Acidente registrado por volta das 22h de domingo (13/1), na rua Pureza Carneiro Alves, Jardim Água Boa, em Dourados, deixou três pessoas feridas, duas delas crianças. O motociclista envolvido acabou encaminhado à UTI do Hospital da Vida em estado grave.

De acordo com a ocorrência, Everton Reis de Deus, 23, seguia na Honda CG Titan pela via e no mesmo sentido, Adailton Barbosa da Silva, 23, conduzia o Fiat Uno prata.

Em situação que ainda é apurada pela polícia, ambos acabaram se chocando.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto e invadiu a calçada onde estavam duas meninas, de 8 e 9 anos, Em seguida, ainda atingiu uma árvore.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram o socorro dos feridos. As causas do acidente estão sendo investigadas.