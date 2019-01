BR-262 Acidente em Anastácio deixa três mortos A principal suspeita é que um dos motoristas pode ter dormido ao volante, invadido a pista contrária e causado a colisão

Pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde deste domingo (20) na BR-262, em frente ao Sindicato Rural de Anastácio. A principal suspeita é que um dos motoristas pode ter dormido ao volante, invadido a pista contrária e causado a colisão.

As primeiras informações são de que três pessoas morreram no local e outros feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana. O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de e Urgência) resgataram as vitimas.

O acidente envolveu os veículos: Honda CRV, placa de Miranda, que seguia no sentido Campo Grande a Miranda. O motorista morreu no local;

Um Gol, que seguia no mesmo sentido, porém, com destino a Corumbá e esta em uma ribanceira;

E um EcoSport que seguia sentido Aquidauana para Campo Grande. O motorista e a passageira morreram.

Além dos veículos, uma ciclista foi atropelada enquanto pedalava no acostamento da rodovia. Com a batida, a bicicleta foi destruída e parou embaixo de um dos veículos. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Devido a gravidade do acidente, a pista foi bloqueada nos dois sentidos. Um grande números de pessoas, familiares e amigos de algumas vítimas se foram para o local do acidente.