Pós Natal Acidente em frente a base deixa vários feridos e uma morte "Envolvendo dois veículos"

Foto: Reprodução

O dia desta segunda-feira (26), já nasceu com a notícia de uma fatalidade envolvendo dois veículos e uma morte na Avenida Duque Caxias em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 57 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas, na madrugada desta segunda-feira (26), no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Itatiaia, em frente à Base Aérea. A vítima que veio a falecer foi identificada como sendo Cleuza Vilalba Queiroz, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Conforme policiais do Batalhão de Trânsito, Reydison Vilalba Queiroz seguia em um veículo Corsa Classic, e tinha como passageira a mãe, Cleuza, e mais quatro pessoas, quando o automóvel foi atingido na lateral por um carro Parati, conduzido por Herculano Damasceno Gomes.

Todos os envolvidos no acidente ficaram feridos e foram socorridos a uma unidade de saúde. A mulher morreu dentro da ambulância, a caminho da Santa Casa. O estado de saúde das outras vítimas e os nomes não foi informado.

Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a família voltava da Casa da Mulher Brasileira, quando ocorreu a colisão. O veículo da família ficou totalmente destruído. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.