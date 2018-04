Nova Andradina Acidente entre carro e caminhonete deixa cinco feridos na MS-134

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete, deixou cinco pessoas feridas na noite desta terça-feira, dia 10 de abril, na rodovia MS-134 em Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

A colisão envolveu uma caminhonete GM/S-10, com placas de Nova Andradina e um veículo Fiat/Elba, com placas de Cianorte, no Paraná.

De acordo com o site Nova News, três vítimas, entre elas uma criança de seis anos e seu padrasto, de 35, tiveram ferimentos leves. Outra vítima de 49 anos, com ferimentos generalizados foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e outras duas mulheres foram levadas por socorristas do Samu. Todos foram levadas para o Hospital Regional de Nova Andradina.

De acordo com informações preliminares, a S-10 seguia no sentido distrito de Casa Verde a Nova Andradina, quando atingiu o Fiat Elba. Segundo a testemunha, o Fiat estava na rotatória e quando adentrou a MS-134 foi atingida pela S-10.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) da base operacional do Vale do Ivinhema esteve no local realizando os trabalhos de praxe. Este foi o segundo acidente do dia na mesma rodovia nesta terça-feira.