Paranaíba Acidente entre dois carros mata cinco pessoas e deixa outras quatro feridas Colisão frontal entre Celta e Gol ocorreu ontem, em Paranaíba

Colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas mortas, entre elas um bebê e um menino de cinco anos, e outras quatro feridas na noite de ontem, na rodovia MS-316, em Paranaíba. A suspeita da Polícia Militar Rodoviária Estadual é de que o acidente tenha sido causado por tentativa de ultrapassagem em local permitido.

Conforme apurado, um Gol com placas de Paranaíba conduzido por Tiago de Oliveira Rodrigues, de 28 anos, seguia no sentido de Santa Fé do Sul (SP) a Aparecida do Taboado, quando por volta das 18h40, supostamente tentou manobra de ultrapassagem, batendo de frente com um Celta conduzido por Paulo Ribeiro Alves, 47, que trafegava na direção oposta.

Com o impacto, Tiago, Maria Ivonete de Carvalho Montalvão, 39, e o bebê Uelligton David Lemos Rodrigues, de 1 ano, todos ocupantes do Gol, bem como Rosineide de Freitas Silva, 29, e Arthur Alves de Freitas, 5, passageiros do Celta, morreram no local presos às ferragens, antes mesmo que pudessem ser socorridos.

As outras vítimas, duas meninas de seis e dez anos, um menino de três anos e Paulo, motorista do Celta, receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para a Santa Casa de Aparecida do Taboado, onde receberam atendimento médico e ficaram em observação. Além da Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil, acompanhada da Perícia Técnica, esteve no local colhendo dados que podem auxiliar no esclarecimento dos fatos.