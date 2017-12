Acidente entre Hilux e carreta deixa um morto e um ferido na BR-267

Um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta deixou um morto e um ferido por volta das 14 horas desta sexta-feira, dia 08 de dezembro, no quilômetro 385, da rodovia BR-267, entre Maracaju e Guia Lopes da Laguna.

De acordo com o site Campo Grande News, a Hilux era dirigida por Ildefonso Pedroso Marcondes, 49 anos. As primeiras informações apuradas são de que o motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta.

Com o choque, Ildefonso ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Maracaju. Porém, segundo militares que atenderam a ocorrência, ele sofreu uma parada cárdiorespiratória ainda dentro da viatura, foi entregue no hospital onde morreu em seguida.

Já o motorista da carreta Joaquim Noronha Pereira sofreu ferimentos e foi socorrido consciente e orientado ao hospital.

A Polícia Civil esteve no local do acidente onde colheu informações para esclarecer qual a dinâmica do acidente.