FORTE COLISÃO Acidente na MS-276 deixa um morto e três em estado grave Caso envolve carro com placas de São Paulo e morador de Ivinhema em MS

Carro ficou destruído motorista do Uno morreu na hora Foto: Ivinoticias

A vítima fatal que não teve o nome divulgado, morreu ao se envolver em acidente na MS-276, na madrugada desta terça-feira (09), outros três envolvidos no acidente ficaram gravemente feridos.

Conforme o site Ivinotícias, a colisão entre um Fiat Uno, com placas de Ivinhema e um Fiat Pálio, com placas de Presidente Epitácio, ocorreu por volta das 5h40 entre Ivinhema e Nova Andradina. O passageiro do Uno morreu na hora.

O motorista do Pálio, de 48 anos, ficou com lesões no quadril. Um de seus passageiros, de 64, teve fratura na perna esquerda, corte contuso na cabeça e reclamava de dores na coluna. O terceiro passageiro do Pálio, teve corte na testa e traumatismo craneano encefálico.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema, Policia Militar Rodoviária de Amandina e a perícia de Nova Andradina estiveram no local atendendo a ocorrência. As verdadeiras causas do acidente serão investigadas.