Rodovia Acidente na MS-276 deixa vítima fatal e condutor foge sem prestar socorro

Acidente grave na Rodovia MS-276 vitimou José Carlos da Silva (38), na madrugada desta quinta-feira (2). José pilotava uma motocicleta que pegou emprestada de um colega de serviço para visitar a esposa em Nova Andradina e retornava para Ivinhema, onde trabalha, quando aconteceu o acidente.

Informações do site IVInotícias destacam, que por volta das 4 horas as equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para irem até a estrada, onde estava a motocicleta caída nas margens da rodovia e a vítima. No local, foi constatado que José conduzia a Honda NRX, placa de Guaiçara (PR) sentido Amandina/Ivinhema.

As condições que resultaram no acidente ainda não são claras e o ocorrido segue sob investigação, mas a informação é de que a moto colidiu em outro veículo e, com o impacto, José chegou a ser arrastado com a Honda por aproximadamente 50 metros. Ele morreu na hora e o outro motorista envolvido no acidente não parou para prestar socorro ou aguardar a polícia.

Partes do outro veículo ficaram espalhadas na pista e podem ajudar a polícia a chegar até o motorista. José morava em Nova Andradina com a esposa e o filho, mas trabalhava para uma empresa terceirizada da usina de Ivinhema. Na noite de quarta-feira ele pediu a moto emprestada de um colega para visitar a esposa e voltava para o local de trabalho quando ocorreu o acidente.

O caso é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção, na direção de veículo automotor.