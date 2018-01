Tiradentes Acidente vira briga e motorista é agredido a golpes de capacete O autor dos fatos fugiu

Um acidente de trânsito, em Campo Grande, no Bairro Tiradentes, na noite desta terça-feira (30) acabou em confusão e agressões a um motorista de 38 anos, que foi golpeado com capacetes.

A vítima disse que trafegava com seu veículo Honda CR-V quando na Avenida Ministro João Arinos acabou se envolvendo em uma colisão com um veículo Volkswagen Gol. Ao descer para tentar falar com o outro motorista teria percebido que ele estaria embriagado.

O motorista decidiu chamar a polícia quando o autor passou a agredi-lo e em seguida populares chegaram tentando separar a briga momento que dois homens chegaram em motocicletas, após ligação feita pelo autor.

Os homens passaram a agredir a vítima com golpes de capacete e só pararam quando um policial militar chegou ao local. Com a confusão o motorista disse ter extraviado seu celular. O autor dos fatos fugiu.