Dourados Açougueiro é assassinado com seis tiros

Foto: Osvaldo Duarte

Paulo Rogério Lopes, 38 anos, vulgo, Rato, açougueiro, morador no jardim Santa Maria, periferia de Dourados, foi assassinado a tiros por volta das quatro horas da madrugada deste domingo, dia 07 de maio, no túnel velho do Parque das Nações.

Segundo Informações que estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Dourados, a vitima teria discutido com uma pessoa em um bar localizada no Parque das Nações II Plano e em seguida teria saído para ir embora na companhia de uma amiga e quando atravessava o túnel que da acesso ao Parque das Nações I Plano, foi surpreendido por um desconhecido que efetuou vários disparos contra o açougueiro.

Paulo Rogério foi atingido por seis tiros, sendo dois nas costas, um no tórax lado esquerdo, dois no ombro direito e um no braço direito.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ao chegar ao local a vitima já estava morta.