Dourados Acusado de assassinar duas pessoas em 7 dias responderá por latrocínio nos casos

Foto: Osvaldo Duarte

Luiz Fernando de Araújo, 19, o “Thiago”, preso no dia 16 de julho vai responder por latrocínio nos assassinatos de Mesac Araújo Martins, 51 e Vilmar Inácio Schneider, 68. Os casos ocorreram nos dias 2 e 9 de julho no Jardim Flórida e Altos do Indaiá, respectivamente.

No caso de Mesac, o rapaz confessou ter matado a vítima e depois levado o botijão de gás de sua casa. Em relação a Schneider, roubou mantimentos de sua casa e a bicicleta usada pelo idoso.

Araújo também confessou, entre os dias do homicídio, ter assaltado outra residência, na região do Jardim Flórida.

Na ocasião ele invadiu a casa e rendeu uma mulher. Em seguida, a filha dela chegou e também foi abordada pelo rapaz que fugiu em seguida com R$ 50.

O acusado pelos crimes está preso na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) desde o dia 17 de julho, um dia após ser preso por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais).