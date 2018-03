Corumbá Acusado de estuprar e engravidar enteada há três anos é preso pela DAIJI

Foto: Diário Corumbaense

Na manhã desta quarta-feira, 07 de março, policiais da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI), cumpriram mandado de prisão contra um homem de 53 anos, acusado de estupro de vulnerável. Ele é pai de uma criança de dois anos e um mês, filho da própria enteada, que hoje tem 15 anos – na época do estupro, a adolescente tinha 12 anos.

A investigação seguiu o curso durante o período e após comprovação da paternidade da criança, obtida por exames realizados pela Perícia Médica da Polícia Civil através do sangue cedido pelo acusado, foi expedido mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá. O homem foi indiciado, interrogado, submetido a exame de corpo de delito e se encontra à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Rodrigo Blonkowski, da DAIJI, este é o sexto caso de estupro em Corumbá, que após investigação, culminou com a prisão do acusado.