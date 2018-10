Ponta Porã Acusado de executar filho de ex-PM cigarreiro é preso na fronteira Foi morto com pelo menos 30 tiros

Foto: Porã News

O brasileiro Kelvin Fernando Rodrigues, o “Cabelo Mexicano”, foi preso na madrugada de hoje (15) em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. Conforme a Polícia Federal do Brasil, Kelvin tem mandado de prisão no Brasil por narcotráfico, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e outros crimes. Um paraguaio que era procurado pela polícia do país vizinho também foi preso na mesma residência.

Rodrigues também é suspeito de participar de um assassinato ocorrido em julho deste ano, em Salto de Guairá, cidade vizinha de Mundo Novo. A vítima, João Victor Richena Costa, de 17 anos, foi morto com pelo menos 30 tiros. João era era filho do ex-policial militar Fábio Costa, conhecido como “Pingo” e “Japonês”, citado em operações contra a máfia do cigarro desencadeadas em Mato Grosso do Sul e ligado à quadrilha de Ângelo Guimarães Ballerini, o Alemão, preso no mês passado, na Operação Nepsis.

Na residência onde o brasileiro e o paraguaio foram presos, estava também a brasileira Stefani Carneiro Ferraz Camarin. A polícia investiga se ela também tem envolvimento nos crimes ocorridos na fronteira.

Os agentes do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Nacional encontraram na residência um colete à prova de balas, rádios comunicadores, capacetes, e várias armas, como um rifle Martford com dois carregadores, uma pistola Glock com dois carregadores, uma pistola Jericho calibre 9 mm com um carregador, um revólver calibre 44 com 10 cartuchos, dois celulares e 61 cartuchos 9 mm.