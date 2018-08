Acusado de matar esposa com tábua de carne vai a júri na sexta-feira Crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2016, em Campo Grande

O lavador de carros Gelvio Nascimento Rosseto, 26 anos, acusado de matar a esposa, Luana Campo Grecco, 22 anos, irá a júri popular na sexta-feira (31), data em que completa exatamente dois anos do crime, ocorrido em 2016. Julgamento será realizado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande,

Crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2016, no bairro Santa Luzia, na Capital. Segundo consta no processo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Rosseto e Luana eram casados e os desentendimentos eram frequentes entre o casal, pelo fato do acusado ser usuário de drogas.

Dias antes do crime, o acusado e a mulher teriam novamente discutido e, durante a briga, ele pegou uma tábua de cortar carne e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, que morreu no local.

Após cinco dias sem conseguir contato com a vítima, uma amiga foi até o imóvel onde ela morava e encontrou o corpo, que já estava em estado de decomposição.

O acusado foi preso na casa do pai, no mesmo bairro, e negou o crime. Ele responderá por homicídio qualificado pelo meio cruel e feminicídio e por violência doméstica e familiar.