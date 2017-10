Acusado de matar musicista vai para cela disciplinar após usar celular dentro do presídio

O acusado de matar a musicista Mayara Amaral foi transferido para uma cela disciplinar, no Presídio de Trânsito de Campo Grande. O isolamento é uma medida punitiva depois que foi comprovado que Luiz Alberto Bastos Barbosa estava usando um celular dentro da cadeia.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que, conforme estabelece a legislação vigente, o detento deve ficar em cela disciplinar no prazo de dez dias.

“O Procedimento Administrativo Disciplinar (Padic) tem o trâmite de 90 dias de duração e, após a conclusão, o interno poderá sofrer outros tipos de sanções”, destacou a Agepen, completando que a perícia do celular tem o prazo de até 15 dias para ser concluída.

A irmã de Mayara fez uma denúncia na delegacia porque descobriu que ele usava as redes sociais, mesmo preso. Depois, foi feita uma vistoria na cela onde Luiz estava preso e foi encontrado o aparelho por onde o jovem acessava a internet. A Agepen também vai apurar se alguém teria facilitado a entrada do celular no presídio.