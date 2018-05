'Caso Luana' Acusado de matar travesti a facadas vai hoje a júri popular "O crime aconteceu em 2016 no Bairro Coronel Antonino na Capital"

Jackson Ferreira de Brito Oliveira, acusado do assassinato da travesti Luana, cujo o nome de registro é Emerson dos Santos Rosa, vai a júri popular hoje, terça-feira (29). Brito matou a facadas Luana depois de uma briga quando usavam entorpecentes, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS).

O crime aconteceu em junho de 2016. Segundo o apurado pelo processo, Luana e Jackson faziam o uso de entorpecentes próximo a um posto de combustível, quando por volta das 5 horas da manhã houve uma discussão entre eles e com uma faca Jackson esfaqueou Luana, que morreu no local.

Durante o processo a defesa de Jackson tentou afastar a qualificadora de motivo fútil, mas em sua decisão o juiz Carlos Alberto Garcete se manteve ao réu a acusação de homicídio por motivo fútil.

De acordo com sites locais, Jackson teria ameaçado e tentado matar uma das testemunhas do assassinato. A testemunha foi intimada para uma audiência na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Durante depoimento, o réu, na frente do juiz, teria mandado a vítima “tomar no c*”, sendo repreendido pelo magistrado.

Após a audiência, o autor teria ligado para o filho da vítima e dito: ” avisa o seu pai, esse cagueta, que eu estou saindo agora do Fórum, e vou descer aí para matá-lo”.

O acusado já chegou a ser preso em flagrante em 2015, tentando furtar alimentos da Ceasa (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), mas teria sido solto em audiência de custódia.