Polícia Acusado de roubo de veículo e fugitivo de sistema prisonal é morto em confronto "Foi dado voz de prisão ao suspeito que sacou um revólver e atirou em direção aos agentes"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Suspeito de roubar um carro, um jovem de 24 anos, morreu na noite de quarta-feira (28), ao trocar tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), em Campo Grande. De acordo com a BPC, o rapaz tinha várias passagens e estava foragido do sistema prisional.

Segundo o boletim de ocorrência, um motorista de 47 anos foi rendido pelo assaltante armado com um revólver, na rua Maria Luiza de Souza, e teve o carro roubado.

O Batalhão de Choque fez rondas pela região e localizou o carro na rua da Divisão, no bairro Aero Rancho. Conforme informado pelo policiais, foi dado voz de prisão ao suspeito que sacou um revólver e atirou em direção aos agentes.

Os policiais revidaram e o suspeito foi baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional, porém, não resistiu aos ferimentos. Com o jovem foram apreendidos o revólver usado no roubo do carro e uma porção de maconha.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga, como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.