Nova Andradina Acusado de tráfico e procurado pela justiça ‘Birigui’ é capturado 'Alvo de denúncia em esquema de tráfico é foragido do estabelecimento penal de Dourados'

R.S.O., de 34 anos, vulgo ‘Birigui’, foi preso na noite de ontem, segunda-feira (12) durante uma ação de rotina pela Força Tática nas ruas de Nova Andradina. Alvo de denúncia em esquema de tráfico é foragido do estabelecimento penal de Dourados, ele tinha contra si um mandado de prisão e foi flagrado com uma motocicleta adulterada.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a equipe policial realizava rondas pelo Bairro Centro Educacional, momento que visualizaram uma motocicleta Honda Fan 125cc de cor preta e placa de Dracena (SP). Em checagem no Sigo, os policiais constataram ser uma motocicleta Honda Today 125cc de cor azul ano 1992, que não condiz com as característica da respectiva motocicleta.

Diante do flagrante de adulteração, os policiais procederam com a ordem de parada com a utilização de sinais sonoros e luminosos da viatura. O condutor empreendeu fuga em alta velocidade e adentrou em uma residência situada na Rua José Gomes da Rocha, na Vila Operária, e abandonou a motocicleta e correu para o interior do imóvel.

Os policiais desembarcaram da viatura e localizaram o suspeito em um quarto nos fundos da residência. Após nada de ilícito encontrar na busca pessoal no mesmo, foi questionado seu nome para checagem, sendo observado nervosismo e demora a responder e que algum tempo depois declarou se chamar outro nome, vindo a causar uma suspeita na equipe policial.

E continuidade à ação, a guarnição realizou uma checagem no referido endereço e verificou que havia um formulário de denúncia por trafico de drogas, além de constar um mandado de prisão em desfavor de ‘Birigui’ por também tráfico de drogas.

Constando também ser evadido de presídio em Dourados, os policiais visualizaram a foto no sistema e verificaram que se tratava do suspeito abordado. Novamente questionado sobre o seu verdadeiro nome, ele assumiu que estava fornecendo nome falso para escapar de ser preso.

Diante dos fatos, R.S.O., foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para a elaboração do boletim de ocorrência e que devido ao número do chassi estar raspado foi feito também a checagem da motor pelo sistema SGI, onde acusou ser uma Honda CG 125 Fan de cor preta, com placa do município Batayporã (MS), produto de furto em Nova Andradina no dia 02 de fevereiro deste ano, que o autor alega que pegou a moto de um rapaz em um bar sem saber qualquer tipo de identificação do mesmo.