Acusado diz que matou ex e escondeu no sofá-cama em MS quando vítima confessou que filho era de outr Juiz realizou audiência na Santa Casa, onde acusado faz tratamento contra câncer, para não atrasar processo que ficou suspenso por 10 anos.

Acusado de ter matado a ex-companheira em 2007 depois de uma discussão e escondido o corpo dentro do sofá-cama foi interrogado na Santa Casa de Campo Grande, onde faz tratamento contra o câncer, na última terça-feira (5), pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Eduardo Dias Campos Neto foi preso em agosto de 2017, em uma estrada de terra no Paraguai, próximo a Porto Murtinho, região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Segundo a assessoria do fórum, o acusado está internado há 75 dias em tratamento e para não atrasar o processo, o juiz decidiu realizar essa audiência inédita.

O acusado disse na audiência que escondeu o corpo da ex-mulher para evitar que o filho visse a mãe morta. Em seguida, fugiu para o país vizinho onde permaneceu foragido até a prisão. Durante os 10 anos que esteve como fugitivo, trabalhou em fazendas e constituiu outra família e é pai de uma menina.

Segundo a denúncia, a jovem de 18 anos foi morta por estrangulamento, mas Neto disse no depoimento que aplicou uma chave de braço. A agressão que resultou na morte da ex-mulher aconteceu depois dela ter cuspido no rosto dele e confessado que ele não era o pai da criança.

Antes de morar com Eduardo, a jovem Aparecida de Oliveira vivia com a família, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. Ela era a filha mais nova de dona Maria Iraídes. A professora se lembra que o relacionamento dos dois era conturbado e que o genro sempre foi agressivo por causa de ciúmes. Um dia depois do crime ela chegou a ir até o apartamento onde o corpo da filha estava escondido.