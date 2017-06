Dourados Adolescente de 14 anos é executado a tiros em pizzaria

Foto: Osvaldo Duarte

O adolescente Rafael Lopes da Rocha, 14 anos, morador no jardim Canaã IV Plano, foi executado por volta das 22 horas deste domingo, com seis tiros de pistola 9mm, quando estava em uma pizzaria localizada na rua Rosemiro Rodrigues Vieira, no Parque das Nações II Plano, periferia de Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem foi morto com tiros que atingiram a cabeça, o pescoço, o peito, a barriga e dois no braço direito, quando estava na companhia da mãe, de um tio, de uma tia e do irmão de oito anos, que também foi ferido com um tiro em uma das pernas.

Ainda segunda a Polícia, a violência com que crime foi praticado causou surpresa, já que a vitima não tinha antecedentes criminais, era evangélico, tocava na igreja, onde era bastante participativo e era amigo de todos com quem convivia.

A única hipótese que está na linha de investigação é uma discussão que o adolescente teve na escola há 20 dias, que pode ter gerado um ato de vingança, culminado com o crime.

Até o momento os órgãos de segurança não possuem qualquer pista do criminoso.