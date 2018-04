Coxim Adolescente de 15 anos desaparece nas águas do rio Taquari

Foto: Alisson Silva

O adolescente Juliano Pereira de Oliveira, de 15 anos, desapareceu nas águas do rio Taquari, em Coxim, na tarde desta segunda-feira (09). Ele tentava atravessar o rio a nado, no perímetro urbano, quando afundou e desapareceu.

Um amigo, da mesma idade, também tentava fazer a travessia. Ele contou que eles estavam na metade do caminho quando Juliano desapareceu. Conforme o adolescente, a vítima chegou a subir uma vez e afundou novamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e faz buscas no rio. Até o fechamento da reportagem Juliano não tinha sido encontrado. No início da noite as buscas devem ser paralisadas, sendo retomadas na manhã desta terça-feira (10).

O amigo, que mora na Vila Bela, disse que eles pegaram um barco na Vila da Barra para descer o Taquari, mas se assustaram com a proximidade de outro barco. Os adolescentes imaginaram que era o dono em busca da embarcação e resolveram pular no rio, atravessando a nado.

Ele contou que não é a primeira vez que faz isso. Em outras oportunidades eles pegaram barcos e desceram o rio, até mesmo sem remos, parando em ilhas e abandonando a embarcação.

O proprietário já pegou o barco e a Polícia Civil está no local.