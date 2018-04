Dourados Adolescente é apreendido com maconha que iria para Minas Gerais

Foto: Osvaldo Duarte

Um adolescente de 15 anos, residente na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, foi apreendido no início da noite desta quinta-feira, dia 26 de abril, no terminal rodoviário Renato Lemes Soares, de Dourados, por uma equipe do Canil, do 3º Batalhão de Polícia Militar, com 15 tabletes de maconha, que totalizaram 19 quilos e 100 gramas da droga e dois revólveres calibre 38.

O menor estava em um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/Campo Grande e disse que foi até Ponta Porã visitar um parente e durante a estadia um homem fez a proposta para ele levar a droga e as armas até a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e que ganharia a importância de R$ 500, quando cumprisse a missão.

Os policiais encaminharam o adolescente para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e contrabando e deverá ser transferido ainda hoje para a Unei (Unidade Educacional de Internação)