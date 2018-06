Aldeia Bororó Adolescente e assassinado com 9 facadas em Dourados Vítima morava na Aldeia Bororó

Foto: Osvaldo Duarte

Jezaías Vasques Gonçalves, 15 anos, foi assassinado a golpes de faca por volta das 2h30 deste sábado (2) num local conhecido como Travessão do Ramão Machado, na Aldeia Bororó.

A vítima estava em um bar na companhia do primo, 15, e da prima, 17, quando disse que iria buscar uma bicicleta. Estranhando a demora do adolescente, os familiares foram procurá-lo e acabaram encontrando o rapaz já caído e morto.

Jezaías sofreu nove facadas. Cinco no lado esquerdo do abdômen, uma no pescoço e três no ombro. No local, peritos encontraram um chinelo, que provavelmente teria sido deixado pelo autor no momento da fuga.

O assassino ainda não foi identificado e agora, a Polícia Civil de Dourados está empenhada em encontrar o responsável e descobrir as motivações do crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.