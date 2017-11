Dourados Adolescente é baleado com tiro no rosto

Foto: douradosinforma

O adolescente João Vitor da Silva Ramos, de 16 anos de idade, foi atingido por um tiro no rosto, na manhã deste domingo (19), no bairro Altos do Alvorada II em Dourados (MS).

Por volta das 7h, a vítima chegava em casa na companhia da namorada, de 19 anos, em uma motocicleta, quando foi abordado. Ele abria o portão quando dois outros jovens, também em uma moto, se aproximaram.

A dupla efetuou três disparos de arma de fogo em direção a vítima, que acabou sendo atingida no por um tiro no rosto.

O Samu foi acionado e socorreu João Vitor, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida.

Familiares da vítima relataram que estaria sofrendo ameaças por dois jovens.

A polícia investiga o crime.