Adolescente Adolescente é encontrada morta no banheiro da própria casa

Tatiane Moreno Areco, 16, foi encontrada morta no banheiro da casa onde morava com a mãe e o padrasto, no bairro Residencial Ipê, em Naviraí, cidade localizada no Sul do Estado. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4/10).

Conforme o TáNaMídia Naviraí, a jovem esperou o casal ir dormir e se trancou no banheiro. Desconfiada da demora, a mãe pediu para o companheiro abrir a porta do cômodo com uma chave de fenda e encontrou a adolescente morta. A suspeita é que Tatiane tenha tirado a própria vida.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas quando os socorristas chegaram já encontraram a vítima sem os sinais vitais.

A Polícia Militar informou que na página pessoal do Facebook, a jovem deixou uma mensagem às 22h01 dizendo: “Tchau meus amores…” Ela também teria ligado para o pai, que mora em Ponta Porã, pedindo desculpa por qualquer coisa.