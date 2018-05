Coxim Adolescente é preso e entrega comparças da ‘Gangue dos Encapuzados’ "Conhecidos como ‘formiguinhas’ são acusados de vários crimes de roubos a estabelicimentos na cidade"

Foto: Reprodução/Edição de Notícias

Na noite de ontem, segunda-feira (21) a polícia da cidade de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, identificou e prendeu parte da ‘Gangue dos Encapuzados’, acusados pelo arrombamento de várias lojas na cidade.

Uma denúncia levou a polícia até uma adolescente, que seria integrante da gangue. Na residência onde morava a garota foram encontradas várias peças de roupas com etiquetas das lojas arrombadas pela gangue.

Ela acabou confessando o crime e entregou os comparsas. De acordo com o site Edição de Notícias, cinco adolescentes foram apreendidos e mais três são procurados pela polícia.

Eles seriam batizados por outros integrantes como ‘formiguinhas’. No último crime, a gangue invadiu uma loja depois de quebrar com uma pedra a vidraça do estabelecimento.