Adolescente mata padrasto ao defender mãe de surra Garoto teria segurado vítima pelo pescoço até a chegada da polícia

Adolescente foi preso na madrugada de hoje, depois de matar o padrasto para defender a mãe. O caso foi na Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Correio do Estado, o garoto, que teria 16 anos, chegou em casa e ouviu a mãe gritar por socorro no banheiro, onde a mulher tomava banho com o marido. Para defender a mãe, o menino teria dado um golpe conhecido como "mata leão" no padastro e pediu que ela chamasse a polícia.

Ainda segundo o que foi apurado, o adolescente permaneceu segurando a vítima até a chegada dos policiais, para que ele não fugisse ou tentasse agredir os dois. No entanto, quando a polícia chegou, constatou que o homem já estava morto.

O garoto foi apreendido e encaminhado para Unidade Educacional de Internação (Unei) Novo Caminho, no jardim Los Angeles. A mãe dele também foi presa e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o caso foi registrado como homicídio.

A polícia não informou o nome da vítima, nem dos supostos autores.