Adolescente matou advogada por enforcamento com fio de abajur

Adolescente de 16 anos teria usado o fio do abajur que estava sobre a cama para matar asfixiada a comerciante e advogada Clarinda Yamaura Tamashiro, na manhã de quarta-feira (28), em Aquidauana. Segundo a polícia, ele foi surpreendido pela vítima quando saía da residência com R$ 13,9 mil.

"Ele pula o muro da casa dela, vai até a cozinha e lá dentro do quarto dela pratica o crime. No momento em que ele tenta sair é surpreendido por ela, ele então a domina, amarra as mãos e as pernas dela, passa um fio de abajur que se encontrava na própria cama dela envolto ao pescoço dela e asfixia mecanicamente ela que vem a óbito", explica o investigador Joel Severino da Silva.

De acordo com as investigações, o adolescente ficou dentro da residência das 5h às 15h. Quando decidiu ir embora pulando o muro, após o crime, os vizinhos o detiveram até a chegada da polícia. Os moradores da região estranharam que o armazém não tinha sido aberto naquele dia.

A polícia ainda acredita que o adolescente tenha matado Clarinda por vingança. A investigação descobriu que, há cerca de 2 meses, ele furtou R$ 5 mil da vítima. O dinheiro foi localizado pouco tempo depois e devolvido à comerciante. Inclusive, o mesmo envelope da polícia foi apreendido com a quantia levada pelo suspeito desta vez.

Foram três tentativas de cometer o furto ao comércio de Clarinda, segundo as investigações. A polícia também apura uma possível violência sexual contra a advogada. A vítima foi encontrada morta, seminua, com os pés e mãos amarrados e a cabeça coberta com capuz. Clarinda foi enterrada nesta quinta-feira (29) sob indignação de toda cidade.

O adolescente confessou o crime. Ele permanece isolado em uma cela da 1ª Delegacia de Polícia da cidade, aguardando decisão judicial para ser encaminhado à Unidade Educacional de Internação (Unei). A polícia aponta o adolescente como único suspeito do crime.