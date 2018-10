Cocaína Adolescente tenta fugir, cai de telhado, e é apreendido com cocaína

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 76 porções de cocaína, dinheiro, celular e petrechos para o preparo da droga, no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande. Ele estava acompanhado por mais dois suspeitos, que não foram encontrados.

Os policiais do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BpChoque) faziam rondas neste sábado, quando avistaram o trio em frente a casa, na rua Catanduva. O local já é conhecido como ponto de venda de drogas, conforme a investigação.

Ao avistar a viatura, eles saíram correndo, pulando muros e telhados. O adolescente inclusive chegou a quebras telhas, caiu no chão e o proprietário do imóvel teve a acionar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para socorrer o infrator e encaminhá-lo para a Santa Casa.

A equipe retornou na casa, apreendeu a droga, os objetos e encaminhou para Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O adolescente, que teve um corte na cabeça e escoriações pelo corpo, vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A pena máxima de internação é de 3 anos.