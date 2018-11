Fronteira Advogada de Pavão e Marcelo piloto sofre atentado na fronteira

A advogada Laura Casuso (54), foi atacada com aproximadamente 18 disparos de arma de fogo na tarde de segunda feira (12) por volta das 19:50hs, quando se encontrava no bairro Maria Victoria na cidade de Pedro Juan Caballero, onde os pistoleiros chegaram, segundo testemunhas, em um veiculo tipo Toyota Hilux de cor preta e realizaram os disparos contra a advogada que foi auxiliada por amigos em estado grave ao Hospital Regional da cidade onde recebe os primeiros auxilios para, segundo os médicos, ser transferida a um hospital da capital do Paraguai.