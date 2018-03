Aquidauana Advogada é encontrada morta com pés e mãos amarrados e capuz na cabeça Segundo a PM, um adolescente de 16 anos é suspeito do crime que terminou na morte de Clarinda Yamaura Tamashiro, na tarde desta quarta-feira (28).

Advogada Clarinda Yamaura Tamashiro foi encontrada morta com as mãos e pés amarrados e um capuz na cabeça em um cômodo nos fundos do comércio da família, em Aquidauana, na tarde desta quarta-feira (28).

Segundo a Polícia Militar, a vítima também estava seminua. O corpo foi localizado por uma vizinha. A suspeita é de violência sexual e latrocínio, roubo seguido de morte. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita dos crimes.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Mato Grosso do Sul, emitiu uma nota lamentando a morte trágica da advogada. Confira a íntegra abaixo:

"É com profunda indignação e pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) informa o falecimento da advogada Clarinda Tamashiro, encontrada morta na tarde desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme apurado pela imprensa local, a polícia acredita que a vítima tenha sido alvo de latrocínio e segue investigando o caso.

A advogada é viúva de Jorge Tamashiro, dono de um dos armazéns mais antigos da cidade, e considerado um dos pioneiros no município. Clarinda deixa um filho, o médico Sérgio Tamashiro".