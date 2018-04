Advogada morre por influenza 15 minutos após chegar em hospital

Uma advogada de 30 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (19), vítima do vírus H3N2, da gripe Influenza. Ela estava internada na Santa Casa de Naviraí.

Segundo o secretário de saúde do município, Edvan Thiago Barros Barbosa, ela já tinha sido classificada como paciente de risco e estava aguardando o atendimento, 15 minutos após chegar na unidade hospitalar.

"Nós recebemos hoje a confirmação do Lacen [Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul]. A vítima fez três passagens pelo hospital, com sintomas semelhantes e, assim que colhemos o material, ela teve uma parada cardiorrespiratória e infelizmente faleceu", afirmou ao G1 o secretário.

Conforme Edvan, foram tomadas todas as medidas necessárias, tanto no hospital quanto com a família da advogada. "O pessoal da vigilância epidemiológica já esteve em contato com as pessoas envolvidas. Nós acreditamos ser este um caso isolado e teremos a programação de vacinação a partir da próxima segunda-feira (23)", finalizou o secretário.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, já foram confirmados 11 casos em Mato Grosso do Sul, sendo 2 mortes na capital sul-mato-grossense. Do total, seis são referentes ao vírus H3N2.