Fronteira Advogado brasileiro é encontrado morto a tiros no Paraguai

Foto: Porã News

O mesmo foi identificado como o advogado de nacionalidade brasileira do estado de São Paulo, Hudson Silva Polvora (37) cujo corpo foi encontrado na tarde de sábado (31) por volta das 17:20hs, por populares que transitavam por um caminho vicinal de uma colônia situada próximo a Lorito Pikada, a uns 57 kilometros da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde o corpo da vitima se encontrava na beira da estrada onde teria sido levado e executado com três disparos de arma de fogo.

Agentes da Policia Técnica e da Divisão de Homicídios alertados chegaram ao lugar, onde após constatar a veracidade do fato, realizaram os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo ao IML do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero a espera dos familiares.

Segundo o medico legista Gustavo Galeano, a vitima teria entrado em óbito por Shok Hipovolêmico produzida por disparos de arma de fogo, pela que por ordem do promotor de justiça Robert Fox o corpo foi encaminhado a cidade de Pedro Juan Caballero a fim de uma melhor verificação e uma investigação minuciosa.