CORREIOS Agência dos Correios em MS tem gerente refém pela 2ª vez em 6 meses e bandidos levam R$ 30 mil A mesma agência de Coxim foi alvo dos bandidos no mês de fevereiro. Na época, os criminosos foram presos após negociação.

Agência dos Correios, em Coxim (MS). — Foto: Alisson Silva Foto: Agência dos Correios, em Coxim (MS). — Foto: Alisson Silva

A agência dos Correis de Coxim, norte do estado, foi novamente assaltada esse ano. De acordo com a polícia, na manhã desta terça-feira (6) dois homens armados renderam a família do gerente que mora no andar de cima do prédio e o obrigaram a abrir a agência. Os criminosos levaram R$ 30 mil em dinheiro, uma motocicleta, os equipamentos de monitoramento; e fugiram na sequência.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil e contará como o apoio da Polícia Federal, pelo fato da empresa ser propriedade da União. Em fevereiro, dois homens foram presos após tentativa de assalto na mesma agência dos Correios.

De acordo com a polícia, eles fizeram outro gerente da agência de refém por cerca de duas horas. Na época, a identidade dos suspeitos não foi divulgada, mas a polícia confirmou que eles são do estado do Mato Grosso.

Policiais militares e civis cercaram a agência dos Correios que fica na região central de Coxim. Segundo populares que acompanharam a ocorrência, os bandidos se entregaram somente na presença de um defensor público.