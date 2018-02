Injúria racial Agressiva; mulher é presa após chamar policial de "macaco" 'No Tijuca, a PM foi acionada para resolver uma confusão familiar'

Um confusão envolvendo um casal, uma mulher de 27 anos foi presa por chamar um policial militar de "macaco". O caso aconteceu por volta das 15h de ontem, domingo (25), na Rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. A autora foi atuada por injúria, desacato, desobediência e resistência.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica e quando chegou ao local encontrou o homem tentando invadir a casa da ex-mulher que estava com o atual namorado. Os ex-marido e a mulher, então, começaram se empurrar e a equipe policial precisou intervir para que não acontecesse nada mais grave. O agressor havia se machucado no portão e sofrido ferimento grave no pé.

Extremamente agressiva com a situação, a mulher passou a xingar os policiais militares e na sequência foi informada de que seria presa por desacato. A mulher, então, reagiu, tentou morder um policial, além de chamar um dos integrantes da equipe que tem a cor negra, de "macaco" e pé de "macaco".

A autora foi presa em flagrante e liberada após pagar fiança no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 954. O caso foi registado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.