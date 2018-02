Coophatrabalho Agressivos, assaltantes invadem casa e deixa vítima com cortes no braço 'Os criminosos ainda chutaram o cachorro da vítima e fugiram levando objetos da casa'

Jovem de 20 anos teve a casa invadida por bandidos e o braço cortado durante roubo a própria casa, por volta das 2h de hoje, terça-feira (27), na Rua Imbuia, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que seu marido havia acabado de sair, quando foi surpreendida por dois homens, um deles armado com faca, que anunciaram assalto.

Agressivos, os bandidos fizeram vários cortes no braço da mulher até que o cachorro da residência foi para cima deles, mas acabou levando chutes. A vítima, então, conseguiu pegar o animal no colo e se trancar no banheiro.

Após a ação, a dupla fugiu. Os objetos levados pelos bandidos não foram informados no registro policial. Segundo a jovem, os criminosos aparentavam ser adolescentes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.