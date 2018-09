Capital "Amigo da onça" contrata assaltantes para simular roubo e foge com R$ 70 mil "Troca de tiros levou a prisão de homem que estregou esquema criminoso"

Gabriel apanhou das vítimas e disse que foi contratado para simular assalto Foto: Simão Nogueira

Preso hoje, quinta-feira (27), Gabriel Medina Bruno, 20 anos, acusa um homem, identificado apenas como Elton, de tramar um assalto para roubar R$ 70 mil dos próprios amigos.

Um grupo de cinco pessoas – divididas em dois veículos – ia de Campo Grande para o Paraguai. A viagem é rotineira para fazer compras no País vizinho. Quatro amigos seguia num carro enquanto Elton viajava sozinho no segundo veículo.

Na madrugada, por volta das 3 horas, a PM (Polícia Militar) foi acionada por moradores que relataram barulho de tiros na rotatória da avenida Günter Hans. No local, o grupo contou que estavam indo para MS-060 quando foi abordado por dois ladrões. Eles estavam em uma motocicleta , com um revólver calibre 38 e anunciaram o assalto. Os assaltantes abordaram Elton, que estava com o dinheiro.

Num mesmo carro, os quatros amigos seguiram os ladrões. Na avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, o carro bateu na moto. Um ladrão fugiu, enquanto Gabriel foi detido e linchado pelas vítimas.

O assaltante disse que ele e um comparsa foram contratados por Elton para simular o assalto. Cada um recebeu R$ 500 e o contratante também comprou o revólver. A trama incluía levar uma mochila sem dinheiro. Elton fugiu no outro carro levando a quantia de R$ 70 mil.

Conforme o sargento Antônio Amaury, o grupo de amigos relatou à PM que desconfiou das atitudes de Elton, com pedido para fazer paradas durante o caminho e se distanciando do outro carro. O caso foi registrado na Depac Piratininga (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Fonte: Campo Grande News.