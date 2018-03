Ponta Porã Andarilho é encontrado degolado na fronteira 'O corpo foi encontrado por coletores de lixo que acionaram os agentes da Divisão de Homicídios'

Andarilho, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto com vários ferimentos por volta das 4h desta quarta-feira (7), em uma estrada vicinal, no Bairro Industrial, em Pedro Juan Caballero, cidade separada por uma rua de Ponta Porã. O crime chocou a população da cidade pela brutalidade.

O corpo foi encontrado por coletores de lixo que acionaram os agentes da Divisão de Homicídios. A vítima, que estava sem documentação, foi levada para o MIL (Instituto Médico Legal) do Hospital Regional da cidade, onde ficará, por alguns dias, a espera de um familiar.

A vítima apresentava corte profundo na altura do pescoço e vários ferimentos pelo corpo. Segundo relatos de testemunhas, o homem era andarilho e vivia pela região, onde foi encontrado. Ainda não há informação sobre a identidade dos suspeitos nem a motivação do crime. (Com informações do site Ponta Porã News).