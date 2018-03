Trânsito Anel viário tem duas vítimas fatais após colisão entre picapes 'A colisão foi de frente durante uma ultrapassagem indevida de um dos motoristas'

Hoje de manhã ainda era possível encontrar manchas de sangue e frenagem no local onde ocorreram duas mortes Foto: Reprodução/Marina Pacheco

Dois homens morreram em colisão envolvendo duas picapes, por volta de 1h de hoje, segunda-feira (5), na BR-163, próximo ao Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. Douglas de Alencar Sassaki Volpini, 37 anos, morreu no local. Valdir Teste, 58 anos, chegou a ser socorrido à Santa Casa, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, Douglas dirigia uma VW Saveiro branca, quando se envolveu em acidente com o Fiat Strada branca conduzido por Valdir, que seguia ao sentido contrário. A colisão foi de frente durante uma ultrapassagem indevida de um dos motoristas. Os dois seguiam sozinhos nos veículos. O corpo de Douglas ficou preso às ferragens e foi retirado com auxílio de ferramenta conhecida como desencarcerador.

Com o impacto, os veículos foram destruídos. A ocorrência foi atendida por socorristas da CCR MS/Via, concessionária que administra a rodovia, militares do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e PRF (Polícia Rodoviária Federal. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.