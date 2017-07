Acidente Anta morre e moto pega fogo em colisão na MS-359 "O motociclista não sofreu ferimentos"

Foto: Reprodução/Edição de Notícias

Após colidir em uma anta na rodovia MS-359, uma motocicleta explodiu e ficou completamente destruída. O piloto incrívelmente não sofreu ferimentos. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (11), em Coxim, cidade distante 269 km de Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, a moto Honda Titan era conduzido por um pastor, identificado apenas como Antônio. O pastor pilotava a moto pela rodovia, quando colidiu em uma anta que atravessa a pista.

Assim que se chocou com o solo a moto começou a pegar fogo e explodiu. Segundo informações do site Edição de Notícias, antes do veículo pegar fogo, o pastor conseguiu saltar da moto. Ele teve apenas escoriações, porém, o animal morreu no local do acidente.

As chamas começaram rapidamente e destruíram a moto. Antônio contou com a ajuda de caminhoneiros para retornar a Coxim, já que o acidente teria acontecido a aproximadamente 18 quilômetros da cidade.