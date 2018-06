Dourados Antes de ser assassinada, mulher foi agredida pelo ex-marido na frente do filho "O filho do casal informou que ele e a mãe seguiam pela região de bicicleta quando o autor se aproximou em uma motocicleta e começou a agredir Yara com socos"

Yara Macedo dos Santos, de 30 anos Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Yara Macedo dos Santos, de 30 anos, foi morta com um tiro na cabeça na frente do filho de 14 anos. O principal suspeito pelo crime é o ex-marido da vítima. O crime aconteceu na noite de ontem, segunda-feira (25) no cruzamento das ruas Guiana com a México, no Parque das Nações I, em Dourados.

Em depoimento à polícia, o filho do casal informou que ele e a mãe seguiam pela região de bicicleta quando o autor se aproximou em uma motocicleta e começou a agredir Yara com socos, no rosto. Em seguida, ele teria sacado um revólver e efetuado o disparo que atingiu a mulher no rosto.

O adolescente ainda contou que chegou a correr atrás do autor, que estava na companhia de outra pessoa na motocicleta, mas não conseguiu alcançá-lo. Segundo o garoto, eles estavam em uma moto de cor escura, com os aros na cor-de-rosa.

Yara chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital da Vida, mas morreu por volta das 19h. Até a manhã desta terça-feira (26), o autor do crime ainda não havia sido preso. Segundo familiares e amigos da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Fonte: Patrícia Penzin e Thatiana Melo