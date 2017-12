Vila Planalto Ao fugir de ladrões que invadiram sua casa homem pula mura e quebra o pé "O morador foi obrigado a fugir da sua própria residência e pedir ajuda aos vizinhos"

Um homem de 29 anos quebrou o pé após pular o muro do sobrado onde mora para fugir de ladrões, na noite de ontem, quarta-feira (13), na Rua Canavieiras, na Vila Planalto, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no quarto sozinha em casa, quando foi surpreendida por um homem armado com faca dizendo: “Fica quieto, que tem outro lá embaixo”.

O autor, então, mandou que a vítima se trancasse no banheiro, no cômodo superior do imóvel, e passou a revirar as coisas em busca de joias e dinheiro. Em uma atitude de desespero, o rapaz conseguiu abrir a janela do banheiro, pulou em cima do telhado e na sequência o muro de uma residência. Ele quebrou o pé, mas conseguiu pedir ajuda de um vizinho.

Os criminosos, que entraram no imóvel por um terreno baldio, arrebentaram a cerca elétrica e pularam o muro. Eles saíram pelo mesmo local com a ajuda de uma escada. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, mas na sequência transferida à Santa Casa.