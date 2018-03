Ao tentar impedir roubo nas Lojas Americanas policial Ã© baleado

RJ Ao tentar impedir roubo nas Lojas Americanas policial é baleado 'Dois suspeitos que estavam em um carro modelo Gol branco, no Túnel Zuzu Angel, foram detidos pelos PMs'

Foto: Roberto Amadeo / Arquivo pessoa

Um policial militar foi baleado ao tentar impedir a fuga de criminosos que haviam assaltado uma unidade das Lojas Americanas na Rua General Urquiza, no Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (28). Durante perseguição, o túnel Zuzu Angel chegou a ser fechado por 4 minutos, das 11h05 às 11h09.

De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) patrulhavam a região quando perceberam a ação dos criminosos e houve o confronto. Por volta das 10h30, equipes do 23º e do 2º BPM (Botafogo) realizam buscas pelos criminosos, inclusive com bloqueios em várias vias.

Dois suspeitos que estavam em um carro modelo Gol branco, no Túnel Zuzu Angel, foram detidos pelos PMs e levados para a delegacia. Até as 11h10 não havia confirmação se os detidos participaram do assalto. O PM ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e passa bem.

Policial Ferido

Ao menos três policiais e um bombeiro ficaram feridos entre a noite desta terça-feira (27) e quarta-feira (28) no Rio de Janeiro.

Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, na altura do Bosque da Barra dexou um policial federal e dois assaltantes feridos. Os dois eram menores e foram socorridos no Hospital Lourenço Jorge, na Barra.

N manhã desta quarta, um policial militar também ficou ferido na Zona Norte do Rio e na Baixada, um policial e um bombeiro ficaram feridos.