INDUBRASIL Aos 15 anos, Esaú foi morto ao trocar tiros com a polícia, diz tenente-coronel Pai reconheceu o corpo do filho esta manhã no Imol em Campo Grande

Por: TERO QUEIROZ 29/08/2019 às 11:48

Caminhão roubado durante golpe do falso frete Foto: Divulgação Foi morto pela polícia Esaú Felipe Ribeiro Viana, de 15 anos. O menor, suspeito de tentar roubar um caminhão, foi baleado por Policias do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (29). O suspeito tentava fugir por uma mata margeando a BR-262, quando foi atingido. Conforme a polícia, o menor chegou a receber atendimento e foi levado à Unidade Pronto Atendimento do Bairro Santa Mônica, mas acabou morrendo, devido ao ferimento. Nesta manhã, o pai de Esaú reconheceu o corpo do filho no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Segundo o Campo Grande News, o tenente-coronel, Marcus Vinícius Pollet, disse que o menor disparou quatro tiros contra a equipe policial, momento em que foi atingido. Ainda segundo a polícia, com Esaú foram encontrados, revólver calibre .38, quatro munições deflagradas e uma intacta. Outros dois envolvidos no crime não foram encontrados. Já a vítima, o caminhoneiro de 43 anos, disse à polícia que foi rendido ontem à tarde, por volta das 16 horas. Ele contou que faria um frente de Campo Grande à Ladário, quando foi rendido pelos suspeitos e levado para um cativeiro no Indubrasil. Ainda segundo a vítima, ele era vigiado por um homem, mas conseguiu fugir em vacilo do suspeito, ele correu até a BR e pediu socorro. A Polícia Militar foi acionada e durante buscas conseguiu encontrar o caminhão estacionado na BR-262. Dentro do veículo não havia ninguém. As equipes, então, entraram na mata e acabaram trocando tiros com Esaú.