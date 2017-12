Paranaíba Aos 63 anos ex-secretário de finanças é encontrado morto a tiros em casa "O autor dos disparos ainda não foi encontrado"

O ex-secretário de finanças de Paranaíba, Jamil Balduino Machado, de 63 anos foi encontrado morto na noite do domingo (17), na casa onde morava no Centro do município. Um dos filhos do idoso encontrou o corpo com sinais de tiros e acionou a polícia.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 22h45, um dos filhos da vítima acionou a polícia informando que não conseguia contato com o pai e temia que algo pudesse ter acontecido.

Na residência, os PMs e o rapaz encontraram com outro filho de Jamil que já estava no local e dizia que a vítima precisava de socorro. Jamil foi encontrado caído de bruços no chão da sala da casa e em volta do corpo os policiais encontraram projéteis intactos e outros deflagrados.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o ex-secretário já estava morto. Equipe da Polícia Militar fez rondas na região para tentar localizar o responsável pelo crime, mas ele não foi encontrado.