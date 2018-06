Capital Após 21 dias no CTI, assaltante que levou tiro na cabeça morre na Santa Casa "Faleceu no final da tarde de ontem. O acusado foi baleado na troca de tiros com um policial"

Foto: Reprodução/Daniel Mendes/Arquivo Pessoal Luiz Eduardo Souza Faria, de 34 anos, baleado na cabeça depois de roubar quatro celulares em uma clínica psiquiátrica na Rua Abraão Júlio Rahe e trocar tiros com um policial no dia 28 de maio deste ano, morreu nesse domingo (17). Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu por volta das 18 horas. Ele havia sido submetido a cirurgia no crânio e estava em estado grave, pois perdeu massa cerebral ao ser baleado. Durante todo o tempo em que ficou internado, não apresentou melhoras suficientes para sair do CTI. Conforme noticiado, na tarde de 28 de maio, Eduardo roubou os celulares de pacientes que aguardavam atendimento na recepção da clínica. Em seguida, fugiu a pé e tentou furtar uma motocicleta YBR, oportunidade em que um policial que estava na Rua Rui Barbosa percebeu a ação e o seguiu até a Avenida Mato Grosso, onde o abordou. O policial ordenou que o suspeito colocasse a mão na cabeça, mas ele não obedeceu e sacou uma arma que estava na cintura, efetuando um disparo. Em revide, o policial também disparou e o atingiu na cabeça. Eduardo foi socorrido e portava uma arma com quatro munições intactas e outra deflagrada. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf). *