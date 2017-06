Laguna Carapã Após 32 anos casados, ex marido atira contra mulher e tenta suicídio Ele foi encaminhado através da vaga zero em estado grave para o Hospital da Vida em Dourados

Foto: Cido Costa

Oswaldo Martins de Oliveira, 50, foi internado em estado grave no Hospital da Vida de Dourados após tentar suicídio na cidade de Laguna Carapã, distante 56 quilômetros. Segundo boletim de ocorrência, ele teria atirado contra a própria cabeça após tentar matar a ex esposa, 46, ao qual teve um relacionamento de 32 anos.

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21, quando a mulher estava em frente de casa na companhia da filha, do genro e dos dois netos, quando o ex marido, Oswaldo, chegou no local dizendo "você não disse que a Polícia iria me prender?".

Nesse momento, Oswaldo apontou o revólver para a ex esposa que partiu para cima dele iniciando luta corporal.

O genro então levou a filha e os netos da vítima para dentro de casa, quando escutou barulho de três disparos. Ao retornar para a área externa da residência, encontrou a sogra e o autor caídos no chão.

A mulher havia sido baleada na região do peito, abaixo da clavícula. O genro disse à polícia que quando Oswaldo percebeu o que tinha feito, levantou e atirou contra a própria cabeça.

A polícia foi acionada e a vítima e o autor levado às pressas ao Hospital Municipal de Laguna Carapã. Por conta da gravidade dos ferimentos, os dois foram encaminhados ao Hospital da Vida em Dourados.

O casal manteve um casamento de 32 anos, e ao anunciar o desejo de separação, o ex marido passou a ameaçar a mulher. Segundo o genro, Oswaldo seria alcoólatra e todos os dias consumia bebida.